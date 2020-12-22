Кримську платформу представили Європарламенту

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та депутати Верховної Ради представили Європейському парламенту Кримську платформу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час онлайн-заходу на тему «Кримська платформа: міжнародна відповідь на окупацію», який відбувся у рамках серії публічних заходів «Європейські дебати».

Зазначається, що у заході взяли участь народні депутати Рустем Умеров, Ліза Ясько та Вадим Галайчук, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, депутатка Європейського парламенту від Республіки Польща, генеральна секретарка партії Європейські консерватори та реформісти Анна Фотига, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Петрас Австревічус, кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Еміне Джапарова розповіла про триваюче погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вона, зокрема, поінформувала про зростаючу мілітаризацію півострова, постачання Росією озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї... Наголошуючи на необхідності активізувати зусилля з деокупації Криму та подолання наслідків окупації, перша заступниця міністра презентувала учасникам заходу нову ініціативу України – Кримську платформу і запросила євродепутатів долучитися до її роботи на парламентському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Народні депутати також представили новостворене у Верховній Раді міжфракційне об’єднання «Кримська платформа».

Учасники погодились з важливістю залучення парламентських кіл до зусиль з деокупації півострова, у тому числі у рамках Кримської платформи.

Співорганізаторами виступили Європейська партія консерваторів та реформістів і Представництво України при ЄС. Аудиторією таких заходів є депутати та представники Європейського парламенту, журналісти, дипломатичний корпус.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.