Євросоюз та Північна Америка готові долучитися до Кримської платформи - Президент

Європейський Союз та Північна Америка готові доєднатися до ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів України за кордоном, передає кореспондент Укрінформу.

“Важливою є подальша робота над звільненням українського півострова Крим. Можу відзначити, що сьогодні це питання повернулося у міжнародний порядок денний. Кримська платформа - це наша ініціатива з консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - набуває усе більшого розголосу”, - сказав Зеленський.

За його словами, цю ініціативу підтримали партнери в Європі та Північній Америці.

“Я закликаю більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів”, - звернувся до присутніх дипломатів Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.