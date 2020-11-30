Чехія нагородила Джемілєва медаллю

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека — медаль "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Фейсбуці.

"Глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оскільки через пандемію COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром, медалі будуть передані нагородженим у закордонних дипломатичних установах.

13 листопада Офіс Президента привітав лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з 77-им днем народження.