Ще один свідок обвинувачення каже, що Джемілєв не намагався пройти через КПП в Армянську

У п'ятницю Вірменський міський «суд» у тимчасово окупованому Криму допитав свідка звинувачення у «справі Джемілєва» Артема Латишева, який повідомив, що Джемілєв не робив спроб пройти через КПП в Армянську.

Про 12-е засідання у «справі Джемілєва» адвокат Микола Полозов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Свідок Латишев показав, що Мустафа Джемілєв не здійснював будь-яких спроб пройти через заслін. Він поспілкувався з керівництвом, яке прибуло на вертольоті, після чого сів у машину і поїхав в бік Херсонської області», - повідомив Полозов.

За його словами, свідок показав, що на момент подій він ніс службу в прикордонних військах ФСБ РФ і перебував на КПП неподалік від міста Армянськ.

"До його обов'язки входила охорона шлагбаума на в'їзді на КПП з боку Херсонської області та перевірка документів прибулих осіб", - повідомив адвокат, уточнивши, що сам Латишев не просив Джемілєва пред'явити будь-які документи і не бачив, аби хто-небудь з посадових осіб це робив.

За словами свідка, контрольно-пропускний пункт, на якому він ніс службу, був простором, «обгородженим шлагбаумами-триногами, звареними з труб, і декілька армійських наметів посередині, де були комп'ютери».

«Описуючи обстановку на місцевості, свідок заявив, що не бачив жодних прикордонних знаків, стовпів або будь-яких інших орієнтирів, які дозволили би будь-якій особі зрозуміти, що у даній місцевості може пролягати державний кордон», - йдеться у повідомленні Полозова.

Допитаний напередодні в Вірменському міському «суді» свідок звинувачення Іван Робертус повідомив, що Мустафа Джемілєв не мав наміру вирушати за територію КПП в бік Армянська.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено звинувачення у «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило передумови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».