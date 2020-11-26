Резолюції щодо Криму та Донбасу: Україна закликає ОБСЄ «тиснути» на Росію

Україна закликає Парламентську асамблею ОБСЄ залишити на порядку денному у 2021 році питання російської агресії проти України та домагатися виконання резолюцій по Криму та Донбасу.

Пре це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо наголосити на тому, що криза у європейській безпеці, спричинена військовою агресією Росії проти України та її наслідками, повинна залишатися в центрі уваги Парламентської асамблеї ОБСЄ", - заявив український посол, реагуючи на виступ президента ПА ОБСЄ Георга Церетелі.

Представник України нагадав, що ПА ОБСЄ у своїх численних деклараціях та резолюціях, що приймаються щороку з 2014 року, неодноразово засуджувала порушення Росією Гельсінських принципів, викрадення та незаконне затримання громадян України в РФ, порушення прав людини та основних свобод в АР Крим та м.Севастополь, а також посилення мілітаризації окупованого Криму, Азовського та Чорного морів, закликаючи РФ припинити агресію проти України.

Цимбалюк зазначив, що всі прийняті документи, які Росія продовжує ігнорувати, свідчать про необхідність збереження єдності та наполегливості у реагуванні на російську агресію та забезпеченні дотримання основних принципів Організації.

"Ми закликаємо Асамблею і надалі проявляти стійкість у своїх зусиллях і у 2021 році поставити в топ-пріоритет свого порядку денного питання швидкого та повного виконання резолюцій Асамблеї з метою сприяння мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту з повною повагою до норм міжнародного права, які передбачають суверенітет, політичну незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав Цимблюк.

Як повідомляв Укрінформ, російська агресія проти України та окупація Криму були в центрі уваги обговорень на зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, яка проходила 20-21 лютого у Відні.

Перед цим, на щорічній сесії ПА ОБСЄ у Люксембургу у липні 2019 року, було прийнято Люксембурзьку декларацію, в основу якої лягли низка резолюцій із засудження незаконної анексії Росією Криму та триваючої агресії РФ на Донбасі із закликом до виведення російських військ з території України.