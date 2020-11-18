На «суді» у Криму свідки з ФСБ відмовлялися відповідати, прикриваючись держтаємницею

На "суді" в Криму щодо участі Меджита Аблямітова в батальйоні імені Челебіджихана двоє свідків обвинувачення з ФСБ ухилялися від відповідей, посилаючись на держтаємницю.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Під час допиту оперативних співробітників ФСБ з'ясувалося, що про проходження служби Меджита Аблямітова в батальйоні стало відомо зі свідчень свідків Османова та Зейтулаєва. При цьому співробітники ФСБ не зацікавилися статусом цих осіб і не проводили щодо них жодної перевірки", - йдеться в повідомленні про засідання Кіровського районного "суду" Криму.

За словами адвоката Айдера Азаматова, у процесі допиту "обидва оперативники ФСБ на більшість запитань не відповідали, посилаючись на держтаємницю".

Як зазначив адвокат, клопотання захисту про оголошення відомостей співробітників ФСБ "судом" було відхилено.

Окрім співробітників ФСБ, був допитаний нібито "товариш по службі" Аблямітова на прізвище Османов і понятий, який був присутній під час проведення слідчих дій.

Свідок Османов повідомив, що бачив Аблямітова в розташуванні батальйону, але не зміг у "суді" підтвердити, що Аблямітов брав участь у військовому навчанні, і чи була у нього в руках зброя.

Османов, за його словами, бачив, що Аблямітов займався питаннями адміністративно-господарського характеру, проте на питання "судді" - "Може, він там садівником підробляв?" - свідок нічого відповісти не зміг.

Четвертий свідок, який виступав понятим при проведенні двох слідчих дій, не зміг згадати подробиці своєї участі в одному з епізодів, хоча це було влітку 2020 року.

Наступне засідання у "справі" заплановано на 2 грудня.

Як повідомлялося, 19 серпня 2020 року пресслужба ФСБ заявила про затримання в Криму мешканця Кіровського району, якого підозрюють в участі в "українському націоналістичному батальйоні". Пізніше стало відомо, що йдеться про 26-річного Меджита Аблямітова.

20 серпня Київський районний "суд" Сімферополя обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 жовтня.

14 жовтня Аблямітову - без участі самого підсудного і його захисника - продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на пів року.

Причиною переслідування кримчан за участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана, за заявою окупаційної влади Криму, є членство в організації, яка ставить собі за мету деокупацію півострова. Водночас ця організація не бере участі в збройному конфлікті чи інших військових діях, тому, на думку експертів КПГ, переслідування за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана можна розглядати як політично мотивоване.