«Суд» визнав протоколи затримання трьох кримських татар «неприпустимим доказом»

Затриманих напередодні в окупованому Криму двох громадянських журналістів і кримськотатарського активіста відпустили з будівлі Центрального районного суду, оскільки протоколи їх затримання визнані «неприпустимим доказом».

Про це йдеться в опублікованому у Фейсбуці відео Кримської солідарності, передає Укрінформ.

"Суддя прийняв правильне рішення і відправив протоколи на усунення недоліків. Не забезпечено фундаментальне конституційне право, на яке має право громадянин. Тому ці протоколи є неприпустимим доказом", - пояснив адвокат Рустем Кямілев.

За його словами, збори, в яких брали участь кримські татари, вважаються законними з точки зору законодавства.

"Це було не що інше, як тиск на людей, щоб вони не збиралися. Ці збори дозволені з точки зору російського законодавства і найголовніше, з точки зору міжнародного законодавства", - зазначив адвокат.

Як додав адвокат Айдер Азаматов, "суди не хочуть розгрібати ті помилки, які роблять співробітники поліції".

"Якщо люди в формі вважають, що хтось щось порушив і не можуть належним чином скласти процесуальний документ, суди не хочуть усувати ці порушення. Сьогоднішній результат - протоколи повернули для усунення недоліків, але вносити зміни в протокол, складений з порушеннями, вже не можна, оскільки він підписаний сторонами", - резюмував адвокат.

Як повідомлялося, напередодні російські силовики затримали в Сімферополі біля будівлі так званого Кримського гарнізонного військового суду, звідки велася трансляція з Південним окружним військовим судом Ростова-на-Дону, громадянських журналістів Велена Темер'янова й Абляміта Зіядінова, а також активіста Ерфана Бекірова.

3 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок у "справі Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська група), згідно з яким Рустема Емірусеїнова засуджено до 17 років позбавлення волі, Арсена Абхаїрова - до 13 років і Ескендера Абдулганієва - до 12 років позбавлення волі.