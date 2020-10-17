Обвинуваченого у членстві в «кримськотатарському батальйоні» незаконно тримають у СІЗО

Адвокат Айдер Азаматов стверджує, що його підзахисного Меджита Аблямітова, якого в Криму звинувачують в участі в «українському нацбатальйоні», незаконно утримують у СІЗО №1 у Сімферополі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

«З огляду на те, що відповідно до постанови Київського районного суду Сімферополя від 20 серпня 2020 року запобіжний захід йому було обрано до 17 жовтня 2020 року і, з огляду на те, що на сьогодні немає іншого документа про продовження йому запобіжного заходу, з 17 жовтня, з 00:01, Меджит Аблямітов повинен бути вільний. Однак, до теперішнього часу Аблямітов утримується в СІЗО і його там утримують незаконно», – сказав у відеокоментарі адвокат.

За його інформацією, з 30 вересня справу його підзахисного передано в підконтрольний Росії Кіровський районний суд Криму, де 20 жовтня планується слухання справи. Але при цьому, як стверджує Азаматов, відсутня будь-яка інформація про розгляд питання щодо запобіжного заходу Аблямітову.

«Я готую низку скарг до прокуратури Криму і Генеральної прокуратури Росії, до суду також буде направлено звернення, що людину незаконно утримують у СІЗО і щоб суд вжив заходів. Готуватиму в Слідком заяву щодо незаконного позбавлення волі людини», – додав Азаматов.

Зазначається, що коментарі представників ФСВП, судових інстанцій у Криму з цього приводу відсутні.

Як повідомлося, 20 серпня "Київський районний суд" Сімферополя обрав для Аблямітова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 жовтня 2020 року.

За заявою ФСБ, житель Кіровського району Криму був затриманий за підозрою в участі в "українському націоналістичному батальйоні". Пізніше родичі повідомили, що мова йде про 26-річного Меджі Аблямітова.

Дискусія про створення в структурі правоохоронних органів України «кримськотатарського батальйону» в честь національного суспільного діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, проте, російські спецслужби переслідують кримчан за, нібито, участь в ньому. Правозахисники розглядають переслідування за участь в даній організації, як політично мотивоване.

На сьогодні фігурантами «справи» про, нібито, участю в діяльності батальйону імені Номана Челебіджихана, є Наріман Межмедінов, Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров.

Крім того, на початку червня 2020 року в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до Шейді Асановой, сина якої Рустема Асанова заочно підозрюють в участі в "кримськотатарському батальйоні".

Фото: RFE/