Окупанти в Криму не відпустили обвинуваченого у членстві в "кримськотатарському батальйоні"

Так званий Верховний суд в окупованому Криму залишив без змін рішення Київського районного "суду" Сімферополя щодо арешту кримського татарина Меджитов Аблямітова, обвинуваченого у "членстві в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана".

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Кримської правозахисної групи.

"« Верховний суд »Криму залишив без змін рішення так званого Київського районного суду Сімферополя щодо обрання запобіжного заходу жителю Кіровського району Меджитов Аблямітова, якого звинувачують за ст. 208 КК РФ« за членство в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана»", - йдеться в повідомленні.

Рішення щодо правомірністі арешту прийняла "суддя" Тетяна Мельник. При цьому рідних обвинуваченого, включаючи його літню матір, не пустили в будівлю суду, посилаючись на заходи щодо запобігання короновірусній інфекції.

Сам Меджіт Аблямитов, зі слів родичів, брав участь в судовому засіданні за допомогою відеоконференцзв'язку.

Раніше, 20 серпня "Київський районний суд" Сімферополя обрав для Аблямітова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 жовтня 2020 року.

За заявою ФСБ, житель Кіровського району Криму був затриманий за підозрою в участі в "українському націоналістичному батальйоні". Пізніше родичі повідомили, що мова йде про 26-річного Меджі Аблямітова.

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Нагадаємо: дискусія про створення в структурі правоохоронних органів України «кримськотатарського батальйону» в честь національного суспільного діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, проте, російські спецслужби переслідують кримчан за, нібито, участь в ньому. Правозахисники розглядають переслідування за участь в даній організації, як політично мотивоване.

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На сьогодні фігурантами «справи» про, нібито, участю в діяльності батальйону імені Номана Челебіджихана, є Наріман Межмедінов, Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров.

Крім того, на початку червня 2020 року в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до Шейді Асановой, сина якої Рустема Асанова заочно підозрюють в участі в "кримськотатарською батальйоні".