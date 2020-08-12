Прокуратура АРК оголосила підозру екссудді, який виносив вирок Умерову

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру колишньому судді, який виносив вирок одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

“Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому судді Сімферопольського районного суду АР Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років”, - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що суддя Сімферопольського районного суду АРК після окупації півострова у 2014 році перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави–окупанта, сприяв становленню і зміцненню окупаційної адміністрації, надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Він, розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові має здійснюватися відповідно до українського законодавства, усвідомлюючи незаконність кримінального переслідування за законодавством РФ, незаконно засудив до двох років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який активно підтримував проукраїнську позицію, наголошують у прокуратурі.

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

За даними ЗМІ, мова йде про Андрія Кулішова, який виніс вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення, заборонивши йому на два роки громадську діяльність.

Кримінальна справа проти Умерова була порушена в 2016 році за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до сепаратизму).

25 жовтня 2017 року Росія звільнила заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова і передала їх Туреччині.