"Справа Чубарова": за день "суд" опитав 16 потерпілих і свідків обвинувачення
Про це адвокат Микола Полозов написав в Facebook.
"" Верховний суд Криму ", після відмови в допуску мене як захисника Рефата Чубарова, в справі проти нього, негайно включив другу космічну швидкість. Тільки за сьогоднішнє засідання було допитано щонайменше 16 потерпілих і свідків обвинувачення", - повідомляє Полозов.
На його думку, «розрахунок на те, щоб за 45 діб, протягом яких Третій апеляційний суд розглядатиме скаргу на відмову в допуску обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок».
Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" в Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).
17 липня в "Верховному суді Криму" на попередньому слуханні у справі, сфабрикованій проти Чубарова, адвокату Миколі Полозову відмовили в допуску як захисника. Полозов оскаржив незаконну відмову "судді" Віктора Васильєва в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції РФ, розташованому в м. Сочі.