Джапарова закликає світ сприяти звільненню громадянських журналістів у Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля забезпечення звільнення дев’яти громадянських журналістів-кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Про це вона заявила на зустрічі міністерського рівня країн-членів Коаліції за свободу ЗМІ, організованій Канадою та Великою Британією, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

«Через репресії та погрози життю російською окупаційною владою незалежні журналісти були змушені залишити окуповані частини Донбасу та Криму», - наголосила дипломатка.

Вона підкреслила, що ситуація зі свободою ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України є критичною.

«Щоб заповнити вакуум висвітлення реальної ситуації на Кримському півострові, функції незалежних медіа почали виконувати звичайні громадяни, проти яких також розпочалися репресії. Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля забезпечення їхнього звільнення», - звернулася до учасників зустрічі Джапарова.

Перша заступниця міністра також привернула увагу до досвіду, який накопичила Україна за роки боротьби із російською дезінформацією. Зокрема, вона запросила міжнародних партнерів підтримати ініціативу Президента щодо відкриття в Києві штаб-квартири міжнародного офісу протидії дезінформації.

Коаліція за свободу ЗМІ (Media Freedom Coalition) - неформальне об'єднання країн, створене у 2019 році для розвитку співпраці в сфері посилення захисту свободи ЗМІ та безпеки журналістів. Україна приєдналася до Коаліції в 2019 році під час інавгураційної зустрічі країн-учасниць у м.Лондон (Велика Британія). Станом на листопад 2020 року, коаліція нараховує 37 учасників.