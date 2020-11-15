В окупованому Криму - 261 новий випадок коронавирусу

В окупованому Криму і Севастополі за останню добу зареєстрували 261 новий випадок коронавирусу і 11 смертей від COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«За добу на Кримському півострові виявили 261 випадок зараження COVID-19 (з них 54 у Севастополі). Окупаційна влада повідомляэ про 11 випадків смерті від цієї хвороби (з них 4 в Севастополі)», - йдеться в повідомленні.

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Всього з початку пандемії повідомлялося про 15 417 хворих і 301 померлого.

За даними КПГ, статистика захворюваності та смертності, яку оприлюднять окупаційна влада Криму, суттєво занижена.

Наприклад, Кримська правозахисна група наводить слова медсестри міської лікарні м Феодосії Ірини Данилович розповіла виданню Дотепер, що «ситуація з коронавірусів в регіоні набагато гірше, ніж показує офіційна статистика».

За словами Данилович, в Криму вже місяць, як почалася друга хвиля епідемії коронавируса, в ході якої перехворіли багато лікарів. Однак їм забороняють «бити на сполох» і загрожують покаранням за «поширення фейковий інформації».