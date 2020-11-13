В окупованому Криму за добу нарахували 266 випадків коронавірусу
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.
«За останню добу в Криму зареєстровано 266 нових випадків зараження (з них 214 - в АР Крим та 52 - у Севастополі)», - йдеться у повідомленні.
Окупаційна влада півострова повідомляє також про вісім нових смертей від COVID-19 за останню добу: п'ять із них зареєстровано на території АР Крим, ще три - у Севастополі.
Звгвлом із початку пандемії у Криму зафіксовано 15 156 випадків зараження на коронавірусну інфекцію (11 798 - в АР Крим, 3358 - у Севастополі) та 290 смертей від цієї хвороби на півострові.
На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.
Так звана офіційна статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також серед пацієнтів із позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює підходи до обліку смертності від COVID-19.
Фото: ATR