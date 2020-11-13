В окупованому Криму за добу нарахували 266 випадків коронавірусу

В окупованих Криму та Севастополі за останню добу зареєстрували 266 нових заражень коронавірусом і вісім смертей від коронавірусної хвороби.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«За останню добу в Криму зареєстровано 266 нових випадків зараження (з них 214 - в АР Крим та 52 - у Севастополі)», - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада півострова повідомляє також про вісім нових смертей від COVID-19 за останню добу: п'ять із них зареєстровано на території АР Крим, ще три - у Севастополі.

Звгвлом із початку пандемії у Криму зафіксовано 15 156 випадків зараження на коронавірусну інфекцію (11 798 - в АР Крим, 3358 - у Севастополі) та 290 смертей від цієї хвороби на півострові.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Так звана офіційна статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також серед пацієнтів із позалікарняною пневмонією. Крім того, окупаційна влада постійно змінює підходи до обліку смертності від COVID-19.

Фото: ATR