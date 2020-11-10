Україна почала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульство в окупованому Криму

МЗС висловило протест через незаконний та непогоджений з Україною візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до окупованого Криму для вручення "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м.Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС.

Українські дипломати акцентували, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна", 73/194 та 74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів".

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що відповідно до законодавства України, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї здійснюється через територію України, а будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

У заяві зазначається, що Міністерство закордонних справ України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - застерегли українські дипломати.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 10 листопада в анексованому Росією Криму відкриється перше іноземне представництво – почесне консульство Нікарагуа. Посол Нікарагуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.

При цьому посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавєнцев, якого в Україні, за даними ЗМІ, заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострова.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.

Нікарагуа - одна з країн, які регулярно не голосують за резолюції ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.