Кримських татар не пускають на суд до Ростова, від Аксьонова вимагають пояснень

В окупованому Сімферополі біля будівлі так званої Ради міністрів Криму зібралося близько ста кримських татар з вимогою зустрічі з «главою» Криму Сергієм Аксьоновим.

Про це йдеться в прямій трансляції Кримської солідарності з Сімферополя, передає кореспондент Укрінформу.

«За нашими підрахунками, біля будівлі Ради міністрів Криму зібралося близько 90 осіб з-поміж старійшин, ветеранів кримськотатарського національного руху і родичів політв'язнів. Прийшли ті, кому 2 листопада заблокували виїзд з Криму на відкрите засідання суду в Ростові-на-Дону над фігурантами красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» і кого Аксьонов у своєму пості в Фейсбук назвав терористами», - пояснив ведучий прямої трансляції «Кримської солідарності».

До присутніх підійшли поліцейські з пропозицією обрати 2-3 представників зібрання і розійтися, однак люди відмовилися від цього, наполягаючи на зустрічі з Аксьоновим.

Потім до присутніх вийшов так званий глава держкомітету з міжнаціональних відносин в окупаційному уряді Криму Альберт Кангієв.

Його пропозицію про зустріч з Аксьоновим кількох представників кримських татар попередньо в понеділок, 9 листопада, присутні також відкинули, наполягаючи на тому, що «главі» Криму необхідно зустрітися з усіма людьми сьогодні.

В результаті Кангієв, оголосивши про перерву в переговорах, пішов, пообіцявши знову вийти до присутніх.

За словами учасниці зібрання, активістки Муміне Салієвої, «глава» Криму своїм постом в Фейсбуці образив всіх кримських татар, назвавши їх терористами.

«200 осіб при спробі виїхати на відкрите засідання суду в Ростові-на-Дону, щоб підтримати братів, чоловіків, рідних, були зупинені на Керченському мосту. Всіх їх Аксьонов назвав терористами. Сьогодні в Криму проходять масові онлайн-флешмоби на підтримку незаконно засуджених фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір», проходять масові молебні в районах Криму. Значить вони теж всі терористи? Мого чоловіка Сейрана Салієва безпідставно засудили на 16 років - значить наша сім'я теж терористи? Аксьонов повинен вийти і пояснити свої слова», - сказала Салієва.

До будівлі "Радміну" Криму під'їхав автозак.

Через деякий час Кангієв повернувся до присутніх, повідомивши, що "кілька осіб з числа родичів можуть піти на прийом у призначений час".

На заперечення присутніх відповів: "По-іншому не буде. Необхідно визначити хто піде і мирно врегулювати це питання".

З вечора 2 листопада близько двохсот кримських татар виїхали з Криму в Ростов-на-Дону для участі в Південному окружному військовому суді, де мало відбутися оголошення вироку трьом фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Співробітники дорожньо-патрульної служби забрали у кримських татар документи і не пропускали їх через Керченський міст. Після 10-годинного очікування люди повернулися до Криму.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки фігурантам красногвардійської «справи»: Рустему Емірусеїнову - 17 років позбавлення волі, Арсену Абхаїрову - 13 років, Ескендеру Абдулганієву - 12 років позбавлення волі.