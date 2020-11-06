Україна розповіла в ОБСЄ про утиски ПЦУ в Криму: із 49 громад залишилися шість

Українська делегація в ОБСЄ привернула увагу країн-членів до утисків Православної церкви України в окупованому Криму.

Про утиски ПЦУ розповів Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За словами митрополита Кримської єпархії Православної церкви України Климента, кількість її релігійних громад зменшилася з 49 у 2014 році до шести на сьогоднішній день. При цьому існування трьох із них - під прямою загрозою", - зазначив Цимбалюк.

Український дипломат указав, що російська окупаційна адміністрація продовжує переслідування кримських татар за кримінальними статтями про тероризм - через те, що вони не погоджуються з окупацією півострову.

"Усі ці порушення прав людини та основних свобод у Криму також належать до компетенції ОБСЄ. Ми закликаємо держави-учасниці та виконавчі структури ОБСЄ приділити належну увагу цьому серйозному виклику у своїй діяльності", - заявив постпред України.

Як повідомлялося, митрополит Кримський єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша у звязку з утисками ПЦУ в окупованому Росією Криму. Відео було оприлюднено під час тематичного заходу з прав людини в Криму на полях 75-й сесії Генасамблеї ООН.

Фото: ua.krymr.com