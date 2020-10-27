Словенія підтримує створення Кримської платформи — МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном питання створення кримської платформи та мілітаризацію Росією окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслжуба МЗС.

“Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи”, - розповіли в МЗС за результатами зустрічі.

Джапарова окремо висловила вдячність за послідовну підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.

Водночас перша заступниця міністра заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму та наголосила на важливості уваги міжнародної спільноти до релігійних свобод і утисків на окупованому півострові.

Зазначається, що сторони обговорили насичений порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій, а також підтвердили обопільну готовність тісно взаємодіяти в рамках ООН, ОБСЄ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.

У свою чергу посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.

У свою чергу, перша заступниця глави МЗС висловила вдячність очільнику словенської дипломатичної місії за практичний внесок цієї країни у справу реабілітації дітей, постраждалих внаслідок російської агресії, та запрошення українських студентів і молодих вчених скористатися можливістю навчання в Словенії за рахунок бюджетних коштів цієї країни.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня МЗС України заявило про плани проведення в Києві Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа".