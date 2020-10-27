Вступ України до НАТО: Лінкявічус вважає, що кримське питання може стати проблемою

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що перепоною вступу України до НАТО є не тільки конфлікт на Донбасі, а й російська окупація Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", передає Укрінформ.

"Звісно, нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Правила НАТО такі, що Альянс не запрошуватиме до членства державу, на кордонах якої триває війна – незалежно від того, хто є агресором, а хто жертвою", - сказав Лінкявічус.

На його думку, передусім перепоною для вступу України в Альянс є конфлікт на Донбасі. Однак політик додав, що кримське питання теж може стати проблемою.

"Звісно, те, що держава має проблеми зі здійсненням суверенітету та з територіальною цілісністю, – це також важливий аргумент. Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це – важливий контраргумент. Але, у кожному разі, свого часу всі ці питання мають бути вирішені", - сказав Лінкявічус.

На уточнювальне запитання, чи мусить Україна вирішити кримське питання до вступу до НАТО, він відповів ствердно. "Звичайно, до членства. Але й запрошення до членства не прийде швидко, повірте. Це Україні теж треба розуміти. У Литви це забрало 10 років", - заявив Лінкявічус.

Водночас глава МЗС Литви порадив Україні не фокусуватися на цих перепонах.

"Краще продовжувати реформи. І зміни повинні бути не лише у військовій сфері, а й в економіці, у питанні демократичних свобод. НАТО – це ж не просто про армію. Критерії НАТО багато в чому збігаються з тими, які потрібні для зближення з ЄС", - сказав Лінкявічюс.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявляв, що членство в НАТО залишається головною і незмінною метою України.