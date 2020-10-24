Лінкявічус - про врегулювання на Донбасі: Спочатку безпека, потім політика

У контексті врегулювання конфлікту на Донбасі спочатку треба розглядати безпекові питання і лише після цього - політичні, а також продовжувати та навіть посилювати санкції проти РФ.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Лінс Лінкявічюс на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Війна триває, значних змін не відбувається, хіба що обмін утримуваними особами. Але ми бачимо, що на Донбасі відбувається паспортизація, обмежується можливість для спостерігачів СММ ОБСЄ дістати доступ до позицій (окупаційних військ - ред.), і конфлікт не вщухає. Спочатку треба розглянути безпекові питання, а потім вже політичні, а не навпаки», - підкреслив Лінкявічус.

За його словами, в цих умовах країни Європи мають «продовжувати санкції, тиснути на уряд Росії, досягати консенсусу і розширювати, можливо, санкції - індивідуальні та загальноекономічні».

Водночас, на думку литовського дипломата, дуже важливим є продовження реформ в Україні. «Незалежно від війни, пандемії вони (реформи - ред.) мають тривати. Звісно, Україна тут має вести перед, але й міжнародній спільноті слід бути проактивною», - сказав Лінкявічус.

Він підкреслив важливість підтримки України у боротьбі з корупцією, в деолігархізації та економічних перетвореннях. «Наша порада, наш заклик до вас – продовжувати реформи. Ми не будемо стояти осторонь, але першу скрипку маєте грати ви», - зазначив глава МЗС Литви.

Окремо він наголосив на важливості співпраці країн НАТО, України, Грузії у гарантуванні безпеки в кібернетичному просторі та на необхідності вироблення спільної безпекової стратегії у світі.

Київський безпековий форум започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.

Цьогорічний формат заходу передбачає прямі включення з Вільнюса, Копенгагена, Брюсселя, Вашингтона тощо.