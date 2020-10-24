Влада Білорусі тягне час, очікуючи, що протести взимку вщухнуть - Лінкявічус
Таку думку він висловив на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Керівництво Білорусі повністю скомпрометувало себе. Ситуація зайшла в глухий кут. Час іде, люди проявляють волю і мужність, але їх залякують, кидають у в’язницю. Наближається зима, можливо, керівництво намагається імітувати діалог з опозицією, очікуючи, що почнеться холодний період і протести вщухнуть. А на Заході змиряться з новою реальністю», - сказав Лінкявічус.
На його думку, в таких умовах стратегія Заходу має бути послідовною, з чіткими, своєчасними меседжами, комплексною, згуртованою реакцією. «Диктатор виграє в ситуації, коли з нашого боку бракує послідовності, рішучості, вчасності та результативності рішень, які б не зводилися до чистої риторики. Має бути певна стратегія, спільні зусилля», - підкреслив литовський дипломат.
Київський безпековий форум започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.
Цьогорічний формат заходу передбачає прямі включення з Вільнюса, Копенгагена, Брюсселя, Вашингтона тощо.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують насильство проти демонстрантів і затримання протестувальників. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинуло.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.