Влада Білорусі тягне час, очікуючи, що протести взимку вщухнуть - Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус припускає, що керівництво Білорусі імітує переговори, затягуючи час і очікуючи, що взимку протести вщухнуть, а «на Заході змиряться з новою реальністю».

Таку думку він висловив на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Керівництво Білорусі повністю скомпрометувало себе. Ситуація зайшла в глухий кут. Час іде, люди проявляють волю і мужність, але їх залякують, кидають у в’язницю. Наближається зима, можливо, керівництво намагається імітувати діалог з опозицією, очікуючи, що почнеться холодний період і протести вщухнуть. А на Заході змиряться з новою реальністю», - сказав Лінкявічус.

На його думку, в таких умовах стратегія Заходу має бути послідовною, з чіткими, своєчасними меседжами, комплексною, згуртованою реакцією. «Диктатор виграє в ситуації, коли з нашого боку бракує послідовності, рішучості, вчасності та результативності рішень, які б не зводилися до чистої риторики. Має бути певна стратегія, спільні зусилля», - підкреслив литовський дипломат.

Київський безпековий форум започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.

Цьогорічний формат заходу передбачає прямі включення з Вільнюса, Копенгагена, Брюсселя, Вашингтона тощо.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують насильство проти демонстрантів і затримання протестувальників. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.