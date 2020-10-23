Резніков: Якщо Білорусь не визнає, що Крим - це Україна, в ній не настане демократія

Якщо Білорусь не визначить для себе, що Крим та окупований Донбас, це – Україна, вона не стане демократичною державою.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ви не визначитесь, що біля вас країна, яка окупована вашим північним сусідом, повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати, що Крим є українським і весь Донбас є українським», - сказав віцепрем'єр Вероніці Цепкало, дружині й лідерці штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.

Перед цим вона відповіла на запитання, коли ж білоруська опозиція визначиться зі своєю позицією щодо Донбасу: «Давайте ми до цього повернемося трохи пізніше. У нас зараз найголовніше питання – це визволити нашу країну від окупації Лукашенка».

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Вероніка Цепкало також зазначила: опозиція в Білорусі сподівається на те, що демократичні зміни у них відбудуться якомога швидше.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів. Загалом від початку протестів, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.