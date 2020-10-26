Меджліс закликає місії ОБСЄ й ООН відвідати Крим через ситуацію з коронавірусом

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві, яку опублікував Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Фейсбуці.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (СММ) і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання", - йдеться у заяві.

Зазначається, що кількість щоденних випадків захворюваності на COVID-19 на території тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя давно вже перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють в госпіталізації, прирікаючи людину на смерть.

Як йдеться у заяві, російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів.

"У медичних і аптечних установах тимчасово окупованого РФ Криму відзначається постійний брак найбільш затребуваних лікарями і їх пацієнтами ліків та медичних препаратів, необхідних для лікування від COVID-19.Щоденний аналіз інформації, що надходить, свідчить про те, що головною причиною катастрофічного погіршення епідеміологічної ситуації, що загрожує перерости у масову смертність жителів окупованого Криму, є уникнення РФ як держави-окупанта заходів щодо захисту здоров'я та життя населення окупованої території", - йдеться у заяві.

Президія Меджлісу закликає Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у взаємодії з урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям тимчасово окупованого РФ Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, у Сімферопольському СІЗО щонайменше 10-ть камер знаходяться на карантині. Натомість ув'язнені не тестуються на коронавірус і не отримують необхідної медичної допомоги.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.