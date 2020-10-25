У Зеленського заявляють про критичну ситуацію з COVID-19 у Криму

Представництво Президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території тимчасово окупованого Кримського півострова у зв’язку з коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Представництва у Фейсбуці.

Зазначається, що через моніторинг відкритих джерел, публікацій у соціальних мережах, спілкування з мешканцями Криму, а також аналізу звернень до Представництва стало відомо про найскладніші виклики, пов‘язані з пандемією, а саме: відсутність койкомісць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів; переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду; відсутність можливості пройти медичне обстеження та/чи тестування за власним бажанням.

Крім того, відсутній доступ до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги сягає 15 годин); в аптеках немає будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування вдома; викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування.

Наголошується, що відсутня об’єктивна інформація та інформування населення про ризики, пов’язані із COVID-19, а також немає належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.

У Представництві Президента підкреслили, що вважають за необхідне відреагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою на території тимчасово окупованого Кримського півострова, у зв’язку із розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.

"Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим та м. Севастополя, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом - Російською Федерацією - своїх зобов'язань по захисту цивільного населення, а також документування українськими правоохоронними органами відповідних порушень з боку представників держави-окупанта", - наголосили у Представництві.

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на окупаційну владу, у Криму за минулу добу виявили 255 хворих на коронавірус. Загальна кількість заражених коронавірусом Криму за час пандемії становить 8249 осіб, видужали – 4434 особи, помер 121 пацієнт.