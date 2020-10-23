У сімферопольському СІЗО закривають камери на карантин і не тестують в'язнів - правозахисники

У Сімферопольському СІЗО щонайменше 10-ть камер знаходяться на карантині. Нотомість ув'язнені не тестуються на коронавірус і не отримують необхідної медичної допомоги.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"Щонайменше 10 камер СІЗО Сімферополя на карантині. Серед хворих є випадки пневмонії, однак точного діагнозу ув'язненим не ставлять", - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, Сімферопольське СІЗО переповнене. Так, в одній з камер, площею 30 кв.м, міститься 14 осіб за наявності 10 ліжок, що також сприяє поширенню нової коронавірусної інфекції в СІЗО.

У Кримській правозахисній групі констатують, що кримчани, що містяться у місцях позбавлення волі, як на окупованому півострові, так і в РФ, не тестують на COVID-19, не забезпечуються засобами захисту і не отримують адекватного медичного лікування.

"Водночас ситуацію з пандемією в пенітенціарних установах активно використовують для обмеження прав осіб, позбавлених волі. По суті, COVID-19 використовується для того, щоб позбавити людей конфіденційного спілкування з адвокатом. Як це, наприклад, відбувається з кримчанами, які перебувають на території Ростова-на-Дону ", - прокоментувала ситуацію голова КПГ Ольга Скрипник.

За її словами, адвокати можуть спілкуватися зі своїми підзахисними "тільки в кімнатах для коротких побачень, через скло телефоном і тільки під наглядом працівників адміністрації СІЗО".