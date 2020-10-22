Росія створює в окупованому Криму гуманітарну катастрофу - кримський активіст

Росія створює в окупованому Криму гуманітарну катастрофу - кримський активіст

Укрінформ
Росія створює в окупованому Криму гуманітарну катастрофу, коли позбавляє населення води і спрямовує її на військові об'єкти.

Про це заявив кримський громадський активіст, редактор онлайн-видання «Інжир» Михайло Батрак на міжнародній конференції «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», передає кореспондент Укрінформу.

«Велика частина такого обмеженого в Криму природного ресурсу, як вода, використовується для потреб військово-промислового комплексу і громадян РФ, які незаконно перебувають на території Криму», - заявив Батрак.

За його словами, вода також іде на потреби мільйонів російських туристів, потік яких збільшився до Криму під час карантину.

«За даними окупаційної влади, за час карантину Крим відвідали 5 мільйонів російських туристів. Тому варто сказати, що гуманітарну катастрофу в Криму створює своїми діями саме Російська Федерація», - підкреслив Батрак.

За його словами, Росія провадить на півострові практику заміщення місцевого населення громадянами РФ, які незаконно перебувають на території Криму. Водночас з метою витіснення звідти громадян України з початку окупації російська "влада" в Криму почала використовувати репресивні практики і переслідування за політичними та релігійними ознаками.

«Це призвело до того, що близько 40 тисяч кримчан були змушені залишити Кримський півострів і перебратися на материкову Україну або за межі України», - акцентував активіст.

Як повідомлялося, з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками через посуху і обміління водойм. З 7 вересня у Криму розпочався третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води споживачам.

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Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води на півострів було припинено.

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після окупації Криму Росія несе основну відповідальність за доступ у Криму до води.

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