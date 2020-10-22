Росія створює в окупованому Криму гуманітарну катастрофу - кримський активіст

Росія створює в окупованому Криму гуманітарну катастрофу, коли позбавляє населення води і спрямовує її на військові об'єкти.

Про це заявив кримський громадський активіст, редактор онлайн-видання «Інжир» Михайло Батрак на міжнародній конференції «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», передає кореспондент Укрінформу.

«Велика частина такого обмеженого в Криму природного ресурсу, як вода, використовується для потреб військово-промислового комплексу і громадян РФ, які незаконно перебувають на території Криму», - заявив Батрак.

За його словами, вода також іде на потреби мільйонів російських туристів, потік яких збільшився до Криму під час карантину.

«За даними окупаційної влади, за час карантину Крим відвідали 5 мільйонів російських туристів. Тому варто сказати, що гуманітарну катастрофу в Криму створює своїми діями саме Російська Федерація», - підкреслив Батрак.

За його словами, Росія провадить на півострові практику заміщення місцевого населення громадянами РФ, які незаконно перебувають на території Криму. Водночас з метою витіснення звідти громадян України з початку окупації російська "влада" в Криму почала використовувати репресивні практики і переслідування за політичними та релігійними ознаками.

«Це призвело до того, що близько 40 тисяч кримчан були змушені залишити Кримський півострів і перебратися на материкову Україну або за межі України», - акцентував активіст.

Як повідомлялося, з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками через посуху і обміління водойм. З 7 вересня у Криму розпочався третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води споживачам.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води на півострів було припинено.

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після окупації Криму Росія несе основну відповідальність за доступ у Криму до води.