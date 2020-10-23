Окупація Криму: Аваков заявляє, що у 2014 році українці «зробили все, що могли»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що під час подій у Криму 2014 року Україна мала обмежені можливості і сили, і в тій ситуації було зроблено все можливе.

Про це він заявив під час відеовключення з Італії на спеціальному Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна мала межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього варто оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації, і після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки – що могли, що не могли (зробити - ред.). Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе», - сказав Аваков.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський наголосив, що ті, хто здав Крим у 2014 році, мають понести відповідальність. За його словами, питання “не в помсті, питання - в справедливості”.

У лютому-березні 2014 року у містах Криму відбувалися організовані антиукраїнські виступи, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», що відбувся 16 березня.

Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії. Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою територією.