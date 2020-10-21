Мінреінтеграції закликає не називати Крим анексованим - лише окупованим

Некоректне використання терміну "анексований" замість "окупований" щодо Криму може призвести до порушення прав кримчан у межах міжнародного гуманітарного права і до зміни суверенітету над АРК.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко на міжнародній конференції "Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації", передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні ми часто стикаємося з некоректним використанням термінології щодо Автономної Республіки Крим та м.Севастополь - дуже часто ми чуємо, що ці території є анексованими. Я б просив звернути увагу на те, що тимчасово окупована територія Криму ніяким чином не є анексованою. Росія домагається саме того, щоб ми почали звикати до цього і використовували термін "анексована територія", - сказав Яременко.

Він наголосив, що термін "анексований" щодо Кримського півострова "означає, що це територія Російської Федерації, і отже, це означає зміну суверенітету над цією територією і те, що РФ тоді не несе ніяких зобов'язань гуманітарного права на цій території як на тимчасово окупованій".

"Тобто, громадяни України в Криму позбавляються своїх прав як громадяни, які підпадають під захист в межах міжнародного гуманітарного права", - пояснив заступник міністра.

Як приклад він навів призов кримчан до лав збройних сил країни-окупанта, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом, але відбувається в цей час у Криму.

"Це - злочин, і Росія буде нести за це покарання. Тому я звертаюся до всіх з великим проханням - будь ласка, використовуйте правильно термінологію, яка повинна звучати як "тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м.Севастополя", або ж можна використовувати термін "спроба анексії", - наголосив Яременко.