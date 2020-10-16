США відкривають для авіації маршрути над Чорним морем, заблоковані з часу окупації Криму

Сполучені Штати Америки з 27 жовтня цього року більше не заборонятимуть польоти цивільної авіації в певних частинах Району польотної інформації (РПЛ) Сімферопольський, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

Як передає Укрнінформ, про це йдеться у рішенні Федерального авіаційного управління США (FAA).

«FAA встановила, що польоти цивільної авіації США можуть безпечно відновитись у зазначених районах РПЛ Сімферопольський, коли заборона на польоти закінчиться 27 жовтня 2020 року. Попри те, що FAA очікує від Російської Федерації на продовження тверджень про нелегітимні територіальні вимоги в найближчому майбутньому, Україна продемонструвала стійку відданість вжиттю відповідних заходів для мінімізації ризиків для безпеки польотів у районах РПЛ Сімферопольський», - йдеться у рішенні.

Водночас FAA продовжила на рік, до 27 жовтня 2021 року, заборону на польоти в певних районах РПЛ Дніпропетровськ (на схід від Запоріжжя, Дніпра і Харкова до кордону з Росією) через підвищену небезпеку для цивільної авіації у зв’язку з бойовими діями на Донбасі.

Міністерство інфраструктури України зазначає, що у звіті FAA (на основі аналізу звітів моніторингу управління ризиками за останні три з половиною роки) вказано, що внаслідок цілеспрямованих зусиль України кількість випадків, що мали потенційний вплив на безпеку польотів, пов’язаних з російською агресією в Україні, знизилась практично до нуля. При цьому повітряний простір над тимчасово окупованою територією АРК був та залишається недоступний для планування та виконання польотів відповідно до рішення державної авіаційної служби України, підкреслили в Мінінфраструктури.

«Ми пишаємось таким результатом конструктивної взаємодії фахівців Державіаслужби України та Украероруху з міжнародними авіаційними організаціями та авіаційними владами різних держав, і зокрема з Федеральною Авіаційною Адміністрацією Департаменту Транспорту США», – сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами керівника Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) Андрія Ярмака, таке рішення є підтвердженням точності результатів постімплементаційного моніторингу України, а також висновків Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів, опублікованих в кінці серпня цього року.

«Висновки FAA, як одного з найавторитетніших світових регуляторів з безпеки авіації, про належний рівень безпеки у міжнародному повітряному просторі над відкритим морем, є черговим дуже важливим визнанням для авіаційної спільноти всього світу. Вони ґрунтуються на фаховій оцінці комплексу заходів, які було втілено для мінімізації загроз та підвищення рівня безпеки польотів у західній частині Сімферопольського району польотної інформації", - підкреслив очільник Украероруху.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency, EASA) оновило інформаційний бюлетень, в якому рекомендує 6 маршрутів для планування польотів над Чорним морем, де повітряний рух обслуговує Україна.

У висновку EASA йдеться виключно про маршрути у повітряному просторі над Чорним морем, які не зачіпають територію Автономної Республіки Крим. Повітряний простір над АРК та територіальними водами залишається закритим для польотів повітряних суден.

25 квітня 2014 року Федеральне авіаційне управління США заборонила польоти над РПЛ Сімферопольський після незаконної анексії Росією українського Криму. Пізніше заборона на польоти також була розширена на деякі райони РПЛ Дніпропетровськ через бойові дії на Донбасі.

Район польотної інформації (РПЛ) Сімферопольський охоплює повітряний простір окупованого Криму, значну частину Херсонської області і Чорного моря.