Росія направила на військову службу за контрактом понад 500 кримчан

В окупованому Криму Росія з початку року незаконно направила на військову службу за контрактом понад 500 осіб.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на міністерство оборони РФ.

«З початку року пунктом відбору громадян на військову службу за контрактом у Сімферополі в війська направлено понад 500 осіб, що на 5% вище показників за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агітація кримської молоді військовим відомством країни-окупанта проводиться у 25 регіонах Криму.

«З метою підвищення популярності військової служби за контрактом співробітники пункту проводять роз'яснювальну та агітаційну роботу з населенням у 25 муніципальних районах і містах республіканського значення Криму, в тому числі серед випускників закладів середньої професійної освіти», - повідомили в міноборони РФ.

Зокрема, співробітники так званих пунктів відбору на військову службу регулярно проводять на півострові масштабні акції «Військова служба за контрактом - твій вибір!», що практикуються в ході культурно-масових заходів у регіонах.

Як повідомляв Укрінформ, в опублікованій третій доповіді Генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в окупованому Криму наголошувалося на необхідності припинення призову в збройні сили Російської Федерації осіб, які проживають на території окупованого півострова.