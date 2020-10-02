Україна в ОБСЄ закликала РФ допустити міжнародний моніторинг до окупованого Криму

Україна в ОБСЄ закликала РФ допустити міжнародний моніторинг до окупованого Криму

Укрінформ
Україна закликає Росію забезпечити доступ міжнародних моніторингових механізмів до тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми також готові до обговорення з Росією питання мирної деокупації Кримського півострову, що є частиною врегулювання конфлікту на основі ключових принципів ОБСЄ та норм міжнародного права. Відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів вимагає виведення російських окупаційних військ з АР Крим та м.Севастополь. До того як це відбудеться, ми вимагаємо від Росії забезпечити доступ міжнародних моніторингових механізмів до тимчасово окупованого Криму", - заявив він.

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Дипломат зазначив, що актуальність такого доступу в черговий раз була підтверджена фактами, зафіксованими в останньому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період з лютого по липень 2020 року. У присвяченій Криму частині звіту задокументовано постійний тиск на жителів Криму, включаючи незаконне застосування Росією власного законодавства як держави-окупанта та незаконний військовий призов на півострові.

"Переслідування кримських татар та українців триває: 16 вересня ще сім українських громадян були незаконно засуджені російською окупаційною владою до 19 років позбавлення волі в черговій сфабрикованій справі "Хізб ут-Тахрір", що наочно демонструє незмінну системну політику Росії щодо релігійної дискримінації та політичних репресій. Ми закликаємо держави-учасниці відреагувати на це незаконне винесення вироків", - заявив Цимбалюк.

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Він наголосив на заклику України до РФ припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного та Азовського морів, агресію проти України на Донбасі та вивести збройні формування, найманців та техніку з тимчасово окупованих територій нашої країни.

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