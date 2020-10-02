Україна в ОБСЄ закликала РФ допустити міжнародний моніторинг до окупованого Криму

Україна закликає Росію забезпечити доступ міжнародних моніторингових механізмів до тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми також готові до обговорення з Росією питання мирної деокупації Кримського півострову, що є частиною врегулювання конфлікту на основі ключових принципів ОБСЄ та норм міжнародного права. Відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів вимагає виведення російських окупаційних військ з АР Крим та м.Севастополь. До того як це відбудеться, ми вимагаємо від Росії забезпечити доступ міжнародних моніторингових механізмів до тимчасово окупованого Криму", - заявив він.

Дипломат зазначив, що актуальність такого доступу в черговий раз була підтверджена фактами, зафіксованими в останньому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період з лютого по липень 2020 року. У присвяченій Криму частині звіту задокументовано постійний тиск на жителів Криму, включаючи незаконне застосування Росією власного законодавства як держави-окупанта та незаконний військовий призов на півострові.

"Переслідування кримських татар та українців триває: 16 вересня ще сім українських громадян були незаконно засуджені російською окупаційною владою до 19 років позбавлення волі в черговій сфабрикованій справі "Хізб ут-Тахрір", що наочно демонструє незмінну системну політику Росії щодо релігійної дискримінації та політичних репресій. Ми закликаємо держави-учасниці відреагувати на це незаконне винесення вироків", - заявив Цимбалюк.

Він наголосив на заклику України до РФ припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного та Азовського морів, агресію проти України на Донбасі та вивести збройні формування, найманців та техніку з тимчасово окупованих територій нашої країни.