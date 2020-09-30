У суд над кримськими татарами викликали ФСБшників, які проводили обшуки

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону під час розгляду по суті красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» захист подав клопотання про виклик до суду співробітників ФСБ, які проводили обшуки з грубими порушеннями.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на опубліковане в Фейсбуці відео Кримської солідарності.

«Я подавав клопотання про виклик до суду і допит слідчих ФСБ, які брали участь під час обшуку у хлопців», - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, необхідність виклику на допит співробітників ФСБ пов'язана з тим, що в ході засідання «під час свідчень практично всі хлопці сказали, що обшук проходив із грубими порушеннями».

Суд задовольнив це клопотання і призначив засідання з допитом слідчих ФСБ, які проводили обшуки, на 8 жовтня.

Крім того, зазначив адвокат, захист клопотав про виключення з матеріалів «справи» експертиз і документів, які долучені слідством як докази провини фігурантів «справи».

Зокрема, вважає адвокат Семедляєв, експертиза, яка проводилася «в експертній установі, підпорядкованій ФСБ Криму», не може бути об'єктивною, оскільки в ФСБ можуть бути зацікавлені в цій експертизі.

Як повідомляв Укрінформ, фігуранти красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району за звинуваченням у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявляли, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.