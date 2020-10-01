Користування Кримом для Росії має стати непідйомним – Волкер

Для того, аби Кремль відчув реальну ціну за анексію Криму, яка унеможливить подальше використання півострова для РФ, потрібно посилити ефективність імплементації санкцій та заблокувати морський рух для російських суден.

Про це заявив у четвер колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою Радою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.

У цьому контексті він підкреслив, що важлива не тільки підтримка з боку США, але й зусилля всіх європейських країн, щоб підняти ціну для Путіна за анексію Криму.

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"Усі країни повинні визнавати та виконувати санкції, введені ЄС, відповідно до яких будь-яке судно, що виходить з порту Криму, підпадає під санкції і вважається таким, що займається контрабандою, й воно не може зайти в будь-який інший порт", - підкреслив Волкер.

Він наголосив, що за цим має спостерігати, насамперед, Міжнародна морська організація, яка має офіс у Лондоні, і членом якої є, в тому числі, Росія.

Як повідомлялося, одразу після незаконної анексії українського Криму Російською Федерацією в 2014 році США, ЄС та ряд інших цивілізованих країн запровадили санкції проти РФ, які згодом неодноразово посилювались.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine's