Користування Кримом для Росії має стати непідйомним – Волкер
Про це заявив у четвер колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою Радою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.
У цьому контексті він підкреслив, що важлива не тільки підтримка з боку США, але й зусилля всіх європейських країн, щоб підняти ціну для Путіна за анексію Криму.
"Усі країни повинні визнавати та виконувати санкції, введені ЄС, відповідно до яких будь-яке судно, що виходить з порту Криму, підпадає під санкції і вважається таким, що займається контрабандою, й воно не може зайти в будь-який інший порт", - підкреслив Волкер.
Він наголосив, що за цим має спостерігати, насамперед, Міжнародна морська організація, яка має офіс у Лондоні, і членом якої є, в тому числі, Росія.
Як повідомлялося, одразу після незаконної анексії українського Криму Російською Федерацією в 2014 році США, ЄС та ряд інших цивілізованих країн запровадили санкції проти РФ, які згодом неодноразово посилювались.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine's