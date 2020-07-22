Волкер: Не бачу можливостей для переговорів з РФ про Крим, потрібен міжнародний тиск

Курт Волкер не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією про анексований нею український Крим.

Про це колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України заявив інтерв’ю телепроєкту Крим.Реалії Радіо Свобода.

«Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: «Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити». Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО», – сказав Волкер.

«Усі ми повинні постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск», – додав Волкер.

Як відомо, у лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

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16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.