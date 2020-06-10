Франція й Німеччина недостатньо тиснуть на Росію у нормандському форматі – Волкер

Колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер заявив, що розчарований позицією Німеччини і Франції, які прагнуть уникати звинувачень на адресу Росії щодо невиконання нею Мінських угод.

Про це він заявив 10 червня під час онлайн-конференції щодо поточної ситуації на Донбасі, організованої Atlantic Council, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США, на жаль, не відіграють великої ролі в підтримці цього процесу після того, як я пішов з посади у вересні. Я думаю, ми реально в цьому втратили, і зараз все насправді опинилося на плечах Франції й Німеччини", - зауважив американський експерт.

У цьому контексті він зазначив, що має "велике розчарування" розвитком ситуації. "Франція й Німеччина чітко не заявляють, що Росія порушує Мінські угоди", - пояснив Волкер.

Він наголосив, що Росія є стороною угоди, одним із підписантів, а не зовнішнім спостерігачем, як в Москві намагаються представити свою позицію.

"Вона (Росія – ред.) є головним протагоністом (стороною, що відіграє головну роль – ред.) конфлікту і є учасником домовленостей, і вона не виконує зобов'язань, взятих на себе. І я думаю, що це одна з найбільш значимих речей", - зауважив Волкер.

Як повідомлялося, Курт Волкер під час перебування на посаді спецпредставника США в переговорах по Україні особисто брав участь у переговорах з учасниками нормандського формату – Росією, Україною, Францією й Німеччиною.