Доповіді ООН про права людини в окупованому Криму і ОРДЛО мають бути об'єктивними - Джапарова

Ситуація з правами людини в Україні, передусім на її тимчасово окупованих територіях, у доповідях Управління Верховного комісара ООН з прав людини має бути відображена повно та об'єктивно.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час онлайн-зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Зазначається, що Джапарова та Бачелет обговорили актуальні питання співробітництва уряду України з УВКПЛ, зокрема у контексті роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Еміне Джапарова відзначила необхідність відображення в доповідях УВКПЛ повної та об’єктивної ситуації у галузі прав людини в Україні, передусім на її тимчасово окупованих територіях, та регулярного інформування про це міжнародного співтовариства, що є важливим інструментом для запобігання новим злочинам з боку російської окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Верховного комісара ООН було докладно поінформовано про нові факти численних грубих порушень Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Окрема увага була приділена незаконно ув’язненим Росією українським громадянам та крокам, які додатково може здійснити Управління Верховного комісара разом з іншими правозахисними механізмами ООН для полегшення їхнього становища та звільнення.

Перша заступниця міністра поновила запрошення співрозмовниці відвідати Україну та ознайомитися з ситуацією на місці та з роботою Моніторингової місії ООН, яка працює в державі з 2014 р. на запрошення уряду.

Як поінформували в МЗС, Верховний комісар запевнила, що візит в Україну залишається на її порядку денному, а його дати будуть визначені, щойно це дозволить зробити епідемічна ситуація.

Фото: mfa.gov.ua