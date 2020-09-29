Джапарова ознайомила Верховного комісара ООН з реальною ситуацією з водопостачанням Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час онлайн-зустрічі ознайомила Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з реальною ситуацією щодо постачання води на територію тимчасово окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Еміне Джапарова ознайомила Мішель Бачелет з реальною ситуацією навколо постачання води на територію тимчасово окупованого Криму, підкресливши недолугість російських фейків щодо «гуманітарної катастрофи в Криму». Було відзначено, що Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в межах якої РФ переселила на Кримський півострів, на порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до восьмисот тисяч власних громадян, а також про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прокоментувала заяву депутата Держдуми РФ, експрокурора окупованого Криму Наталія Поклонської щодо її "співпраці" з ООН, зазначивши, що та "видає бажане за дійсне".

Раніше Поклонська повідомила у Фейсбуці, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини відреагувало на її звернення по припиненню постачання півострова дніпровською водою і заявила про "визнання" цією міжнародною організацією її статусу як представника кримчан у російському парламенті.

Раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час робочої поїздки в Херсон заявляв, що тих обсягів води, які сьогодні доступні в Криму, достатньо для забезпечення потреб громадян у воді, а проблема штучно створена окупантом.

Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинено.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Фото: mfa.gov.ua