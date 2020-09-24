ЄС схвалить санкції через "Керченський міст" – журналіст

Європейський Союз незабаром схвалить введення санкцій проти осіб і компаній, які були причетні до будівництва так званого Керченського мосту.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі все ще заблоковані, але, принаймні, є певний прогрес, оскільки санкції щодо осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту, і тих, хто несе відповідальність за кібератаки на Бундестаг в 2015 році, будуть схвалені в найближчі тижні", - написав журналіст.

Раніше Йозвяк повідомляв, що ЄС має ввести санкції проти 15 фізичних осіб та низки компаній, які були причетні до будівництва "Керченського мосту".

Посли країн-членів ЄС вже схвалили продовження на 6 місяців санкцій проти 175 фізосіб та 44 компаній у РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.

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Як повідомлялося, будівництво так званого Керченського мосту завдовжки 19 кілометрів від Таманського півострова Краснодарського краю РФ до анексованого Росією Криму розпочалося в лютому 2016 року. При цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення "Керченського мосту", обмеження навігації в протоці та на ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

23 грудня 2019 року окупанти запустили перший рейсовий потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який іде по "кримському мосту".

Минулого року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві "Керченського мосту".