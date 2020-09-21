Кавказ-2020: Росія привела в бойову готовність винищувачі у Криму

Згідно із заявою відомства, винищувачі Су-27 і Су-30 Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах в окупованому Криму, а також Краснодарському і Ставропольському краях Ростовської області.

«В рамках навчання екіпажам винищувальної авіації належить відпрацювати перехоплення повітряних цілей, виконати завдання з прикриття дій ударної авіації, а також нанесення авіаційних ударів по наземних цілях», - йдеться в заяві.

Стратегічне командно-штабне навчання «Кавказ-2020» пройде з 21 по 26 вересня 2020 року на внутрішніх полігонах Південного військового округу - «Прудбой», «Ашулук», «Капустін Яр», наземних авіаційних полігонах «Арзгірський» і «Копанський, а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

Для відпрацювання спільних дій у складі угруповань військ (сил) на навчання запрошені військові формування від Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану.