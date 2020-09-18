ЄС вимагає скасувати вироки у "бахчисарайській" справі

Євросоюз вимагає у Росії скасування тривалих термінів для фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" та звільнення всіх незаконно затриманих українців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві речника Єврокомісії з міжнародних питань Петера Стано.

«Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі, оскільки воно є незаконним відповідно до міжнародного права, а також (не визнає – ред.) передачу громадян України з Криму до судів у Росії. ЄС закликає Росію скасувати ці рішення та негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців», - йдеться у заяві.

В ЄС очікують, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. «На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше, має першорядне значення», - наголошується у заяві.

Крім того, Стано вкотре наголосив, що Євросоюз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінувала їм усім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

16 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону, РФ, засудив фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" до термінів від 13 до 19 років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із цим неправомірним рішенням.