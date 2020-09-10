Політв'язня Мусліма Алієва доправили до башкирської колонії

Як повідомляє Укрінформ, про це пише в Фейсбуці Кримська солідарність, посилаючись на дружину політв'язня Наджіє Аджи-Мамутову.

«Я зателефонувала на черговий номер телефону СІЗО-1 міста Уфи, де він перебував транзитом деякий час, щоб дізнатися - де зараз є мій чоловік. Мене з'єднали зі спеціальним відділом, і співробітник слідчого ізолятора повідомив, що він поїхав відбувати покарання до ВК-2 у Салаваті», - розповіла Наджіє.

Раніше адвокат Едем Семедляєв, який відвідав кримських політв'язнів, повідомляв, що фігуранти «ялтинської групи Хізб ут-Тахрір» перебувають на карантині в СІЗО № 1 міста Уфи в Башкортостані. У Мусліма Алієва була підвищена температура і симптоми Covid-19, він погано себе почував.

Однак в ізоляторі не коментували інформацію про Мусліма Алієва, а на адвокатські запити Сергія Легостова про стан здоров'я та умови утримання його підзахисного адміністрація СІЗО не відповідала.

За словами Аджи-Мамутової, вона не може отримати інформацію щодо стану здоров'я чоловіка і через посольство України, тому що в РФ його вважають «виключно громадянином Росії».

«В кінці серпня я телефонувала в ізолятор. Мені сказали, що дізнатися про його стан здоров'я може лише адвокат, зробивши офіційний запит у канцелярію установи. Також мною було направлено лист до посольства України в Москві, з проханням звернутися до МЗС РФ і інформувати посольство України про стан здоров'я та місце його перебування. Тоді консул мені зателефонував і повідомив, що оскільки Росія не визнає подвійного громадянства і вважає їх виключно громадянами Росії - будь-яку інформацію про його здоров'я консульству вони не повідомлятимуть», - додала дружина Алієва.

За інформацією Уповноваженого ВР України з прав людини Людмили Денисової, в серпні у незаконно утримуваного в російському СІЗО Мусліма Алієва підтвердили COVID-19. Його «упакували» в плівку і вивезли в невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши до окремої камери.

Денисова затребувала повідомити про місцезнаходження Мусліма Алієва, забезпечити йому і всім українським громадянам, які перебувають в неволі, право на отримання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань попередження катувань щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Раніше, 12 листопада 2019 року, Південний окружний військовий суд ухвалив рішення, згідно з яким Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку і Вадим Сірук - по 12 років, Рефат Алімов - 8 років, Арсен Джепаров - 7 років.

Військовий апеляційний суд міста Власиха в Московській області 25 червня залишив без змін вирок шістьом кримським мусульманам.

Засуджені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті за звинуваченням в причетності до забороненої організації.