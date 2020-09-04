Прокурор у "справі Хізб ут-Тахрір" зазіхнула на конституційний лад РФ — адвокат

У четвер у Південному окружному військовому суді тривали дебати по «справі Хізб ут-Тахрір», в ході яких захист заявив, що держобвинувач у своєму виступі "часто висловлював симпатію до царської Росії, що може бути розцінено, як спроба зазіхання на конституційний лад РФ".

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію в Фейсбуці Кримської солідарності.

"Адвокат Сіяр Панич проаналізував порушення з боку слідства, назвав експертизи та показання прихованих свідків голослівними, а виступ прокурора визнав більше відповідним для мітингів, ніж для кримінального процесу. Він зауважив, що у своєму виступі держобвинувач часто висловлював симпатію до царської Росії та сказав, що це могло бути розцінено, як спроба зазіхання на конституційний лад РФ", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслив Панич, саме таке звинувачення прокурор висуває його підзахисному.

На засіданні також виступила адвокат Ліля Гемеджі.

"Вона розібрала ще кілька міжнародних документів, які критикують переслідування кримських татар, перерахувала порушення з боку суду і клопотала про відновлення судового слідства", - повідомляє Кримська солідарність.

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді почалися дебати по другій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», у ході яких прокурор запросив обвинуваченим від 15 до 21 року позбавлення волі. Захист заявив, що висунуті кримським татарам обвинувачення огульно і політично мотивовані.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненої в Росії і анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них залучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.