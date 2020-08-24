Українські дипломати в Туреччині долучилася до флешмобу «Добіжи до Криму», ініційованого МЗС України.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Суть флешмобу в тому, щоб спільно пробігти 958 км, які розділяють Київ та Керч, зробивши відстань "нульовою".

У Туреччині символічний маршрут до Криму бігли в Стамбулі та Анкарі.

У Стамбулі дистанція, яку пробігли українські дипломати та члени їх сімей, пролягала однією з набережних міста. В Анкарі дипломати посольства бігли біля одного з наймальовничіший місць турецької столиці - озера Eйміргюлю.

Флешмоб «Добіжи до Криму» у Туреччині / Фото: Укрінформ та Генконсульство України в Стамублі

Загалом було подолано дистанцію більше 15 км: в Анкарі - більше 10 км та 5 км в Стамбулі.

Флешмоб «Добіжи до Криму» було розпочато всередині серпня, він присвячений Дню Незалежності України. До нього долучилися дипломати в різних країнах світу.

Як зазначила у Фейсбуці одна з ініціаторів флешмобу другий секретар відділу міжнародного іміджу Департаменту публічної дипломатії МЗС України Катерина Білотіл, до флешмобу долучилися українські дипломати у Ростові-на-Дону, в Нью-Йорку, в Едмонтоні, в ПАР.