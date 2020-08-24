Президент: Парад у Києві обов’язково буде - української перемоги

Великий військовий парад у Києві буде тоді, коли Україна поверне всі свої території і буде сталий мир, нині ж військова техніка має бути на Сході.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій, там, де вона потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію», - сказав глава держави.

Він наголосив, що парад в Україні обов’язково буде - парад української перемоги. «Коли ми повернемо всіх наших людей та всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 24 серпня Україна святкує День Незалежності.

Два останні роки у Києві за рішенням Президента Володимира Зеленського не проводиться військовий парад. Натомість ветерани, добровольці і волонтери другий рік поспіль організовують свою ходу Хрещатиком.