У День Незалежності уже 29-день на фронті немає бойових втрат — Президент

У День відзначення Україною 29-ї річниці незалежності 29 днів поспіль на Донбасі немає бойових втрат.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Софійській площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рік тому я розповідав про те, як кожний мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України. СМС про кількість поранених та загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим: “поранених – нуль, загиблих – нуль”. Сьогодні 29-ий день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий. Так, перед нами постало багато нових викликів. Але сьогодні - 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат”, - підкреслив Президент.

Він додав, що наразі 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній слухавці: «Цілую вас, мої рідні. Скоро повернусь додому».

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Зеленський розповів, що нещодавно, перебуваючи на сході держави, запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину про “тишу”, та запевнив, що у відповідь йому сказали: «Ми чуємо не новину. Ми чуємо тишу».

“І сьогодні, у 29-ий день перемир’я, у 29-ту річницю Незалежності, ми всі просимо Бога лише про одне: нехай дні тиші стануть місяцями, місяці — роками, роки - століттями, а потім тисячоліттями. Миру, злагоди і процвітання українській землі!”, - наголосив глава держави.

24 серпня Україна святкує День Незалежності, проголошену 1991 року.