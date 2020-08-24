На Софійській площі розпочалися урочистості з нагоди Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибули на Софійську площу, де розпочалась урочиста церемонія святкування Дня Незалежності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, тут глава держави звернеться до українців з промовою.

На площі вишикувані представники різних родів військ.

На урочистостях також присутні члени уряду, представники духовенства, очільники СБУ, НБУ, та інші посадовці, дипломати.

Софіївська площа у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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На початку церемонії відбулося підняття Державного прапора.

Гімн України виконав український співак Михайло Хома (Dzidzio).

У столиці обмежено рух центральними вулицями. У посиленому режимі чергують правоохоронці.