На Софійській площі розпочалися урочистості з нагоди Дня Незалежності
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський з дружиною прибули на Софійську площу, де розпочалась урочиста церемонія святкування Дня Незалежності.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, тут глава держави звернеться до українців з промовою.
На площі вишикувані представники різних родів військ.
На урочистостях також присутні члени уряду, представники духовенства, очільники СБУ, НБУ, та інші посадовці, дипломати.Софіївська площа у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
На початку церемонії відбулося підняття Державного прапора.
Гімн України виконав український співак Михайло Хома (Dzidzio).
У столиці обмежено рух центральними вулицями. У посиленому режимі чергують правоохоронці.