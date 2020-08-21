Туреччина може бути зацікавлена ​​у проведенні переговорів ТГК на своїй території - експерт

Туреччина може бути зацікавлена, щоб переговори Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі проводилися на її території.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив дипломат і експерт з питань зовнішньої політики і безпеки Олександр Хара в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДІМ».

На його думку, в публічному просторі вже назріла необхідність змінити Мінськ як майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи, а події в Білорусі можуть стати доброю нагодою.

«Я думаю, що змінити майданчик (для переговорів ТКГ - ред.) вже назріла необхідність. Не «під шумок», а в принципі це добрий привід. Тому що, ми знаємо, в драматургії має щось статися, стати тригером. У Мінську це не має продовжуватися. Це один з варіантів. Це вже є в публічному просторі», - розповів дипломат.

Він вважає, що Туреччина може бути зацікавлена, щоб переговори ТГК проводилися на її території.

«Я думаю, їм це було б цікаво. Тим більше, це було б нам цікаво в контексті зв'язки Донецьк - Луганськ - Крим. А оскільки не можна розглядати взагалі наші відносини з Російською Федерацією, припинення конфлікту без того, щоб там був Крим. Мінські угоди - так звані, оскільки вони є нелегітимними і з точки зору права нікчемними - вони не включають Крим. А саме-таки позиція Анкари в цьому питанні абсолютно зрозуміла. Вони, з одного боку, не вводять санкції, але, з іншого боку, не визнають Крим і беруть певну участь, враховуючи кримськотатарський чинник», - заявив Хара.

Експерт переконаний, що мілітаризований Крим несе загрозу, перш за все, Туреччині і спрямований на протоки. А Росія використовує Крим як плацдарм для розширення свого впливу на Близькому Сході і в Північній Африці.

«І те, що в Сирії відбувається, це, якби не була окупована територія незаконно анексованого українського Криму, то тоді б і не було сирійської авантюри Путіна. А Сирія - це «підчерев'я» Туреччини, це безпосередня безпека», - сказав він. Крім того, Хара переконаний, що без Криму Росія не змогла б поширити свій вплив у Сирії.

«Ні, не було б Росії в Сирії! Оскільки логістика не дозволяла б цього робити, і відповідно, не було б необхідності - за великим рахунком Крим і потрібен, щоб проєктувати свою владу і міць на Середземне море, Північну Африку і Близький Схід», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Білорусь жодним чином не бере участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому нема потреби переносити переговорний майданчик в інше місце через протестні акції в країні.