Зеленський: На засіданні ТКГ підтвердили “нормандську” зустріч радників

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі у відеоформаті його учасники підтвердили зустріч радників у нормандському форматі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми постійно повинні зустрічатися, хай у відеоформаті через COVID-19 поки що, у мінському процесі, але ми повинні постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася, це дуже складно, це дуже крихка конструкція, повірте мені", - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що під час засідання ТКГ "підтвердили зустріч радників у нормандському форматі".

"Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів Нормандії", - переконаний Президент.

Крім того, він нагадав, що близько місяця виконується домовленість про режим тиші, й запевнив, що "бойових поранень і бойових жертв на фронті немає".

"Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. І ще раз вдячний Кучмі, він дуже багато роботи зробив. Зараз є досягнення", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.

19 серпня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.