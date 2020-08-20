Політв'язня Теймура Абдуллаєва в колонії знову відправили до ШІЗО
Про це розповіла Укрінформу його мати Діляра Абдуллаєва.
"Дізналася, що мого сина Теймура 18 серпня знову посадили в ШІЗО — на десять діб. Якщо не припишуть нового покарання, він має вийти 28-го числа, після чого опиниться в СУУ (камера зі суворими умовами утримання - ред.) або ПКТ (приміщення камерного типу - ред.), але не в загоні. Мого сина там ведуть як "злісного порушника"", - сказала Абдуллаєва.
Про те, що сталося жінці розповіли кримські адвокати, які напередодні відвідали політв'язнів у ВК-2 міста Салават у Башкиртостані (РФ).
Абдуллаєва також нагадала, що в середині липня підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина — необґрунтованим довгостроковим відправленням у штрафний ізолятор російської колонії.
Засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва в російській колонії тримали в штрафному ізоляторі 141 день. 12 серпня стало відомо, що його перевели в СУУ. Там перебувають 15 осіб, і він може спілкуватися тільки з сусідами по камері.
У жовтні 2016 року п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ за сфабрикованою справою так званої "1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір".
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова — до 12 років. Ще двоє фігурантів — брати Теймур і Узеїр Абдуллаєви — були засуджені до 17 і 13 років відповідно.
Верховний суд РФ після апеляції знизив всім термін ув'язнення на півроку. Наприкінці січня їх етапували у дві колонії Башкортостану в м. Салават - ВК-2 і ВК-16.
ПЦ "Меморіал" визнав всіх фігурантів "1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.