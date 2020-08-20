Політв'язня Теймура Абдуллаєва в колонії знову відправили до ШІЗО

Українського політв'язня у РФ Теймура Абдуллаєва, після нетривалого перебування в камері зі суворими умовами утримання, 18 серпня знову відправили до штрафного ізолятора колонії на 10 днів.

Про це розповіла Укрінформу його мати Діляра Абдуллаєва.

"Дізналася, що мого сина Теймура 18 серпня знову посадили в ШІЗО — на десять діб. Якщо не припишуть нового покарання, він має вийти 28-го числа, після чого опиниться в СУУ (камера зі суворими умовами утримання - ред.) або ПКТ (приміщення камерного типу - ред.), але не в загоні. Мого сина там ведуть як "злісного порушника"", - сказала Абдуллаєва.

Про те, що сталося жінці розповіли кримські адвокати, які напередодні відвідали політв'язнів у ВК-2 міста Салават у Башкиртостані (РФ).

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Абдуллаєва також нагадала, що в середині липня підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина — необґрунтованим довгостроковим відправленням у штрафний ізолятор російської колонії.

Засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва в російській колонії тримали в штрафному ізоляторі 141 день. 12 серпня стало відомо, що його перевели в СУУ. Там перебувають 15 осіб, і він може спілкуватися тільки з сусідами по камері.

У жовтні 2016 року п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ за сфабрикованою справою так званої "1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір".

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова — до 12 років. Ще двоє фігурантів — брати Теймур і Узеїр Абдуллаєви — були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції знизив всім термін ув'язнення на півроку. Наприкінці січня їх етапували у дві колонії Башкортостану в м. Салават - ВК-2 і ВК-16.

ПЦ "Меморіал" визнав всіх фігурантів "1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.