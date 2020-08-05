У окупованому Криму за добу COVID-19 підтвердили ще у 20 осіб

У окупованому Росією Криму за останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 18-ти осіб, в Севастополі — у двох.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням інформацію Кримської правозахисної групи в Facebook.

"Нова коронавірусна інфекція лабораторно підтверджено у 18 осіб в Криму за минулу добу", - йдеться в повідомленні КПГ, яка цитує окупаційну "владу" Криму.

Усього на поточний період в АРК (без урахування Севастополя) зареєстровано 1 323 випадки нової коронавірусної інфекції.

У Севастополі, за інформацією окупаційної "влади" міста, станом на ранок 4 серпня зареєстровано два нових випадки захворювання COVID-19. Діагноз підтверджено у жінки, яка приїхала до Севастополя на відпочинок. Ще один позитивний результат тест показав у місцевого жителя.

З початку року в Севастополі COVID-19 захворіли 356 осіб. Усього на Кримському півострові підтверджено 1679 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, в окупованому Криму останні два тижні спостерігається різке збільшення захворюваності на коронавірус, що пов'язане, швидше за все, з прибуттям туристів з регіонів Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург, де найбільша в РФ кількість заражених COVID-19.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії та правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.